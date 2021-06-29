Український підприємець, політичний діяч, народний депутат України III скликання, лібертаріанець, лідер партії «5.10» Геннадій Балашов у програмі «Говори про майбутнє» розповів, яким чином Україна може стати корисною. За його словами, все в світі крутиться навколо того користуються тобою чи ні, і та ж ситуація з країнами – Україна повинна бути вигідна, щоб нею користувалися, тоді тут, на думку експерта, життя стане краще.

«Україна повинна побути світовою егоїсткою трошки, попрацювати заради себе: в цьому всесвітньому потоці товарів, грошей і людей втягнути в себе максимальну кількість товарів, грошей і людей. Ці блага побудують зовсім іншу державу в 21-22 столітті. Якщо сюди кинуться гроші з усього світу, то вони побудують тут стоповерхові хмарочоси, і ми будемо жити в зовсім іншій країні», - зазначив Балашов.

Як зазначив Балашов, якщо домогтися надходження грошей з всесвітнього потоку в Україну, то це дозволить затримати всіх наших нащадків тут, а зараз, за ​​словами експерта, всі прагнуть навпаки виїхати з країни.

«Тобою користуються взагалі в цьому світі? Користування твоїми знаннями – це оплата тобі. Якщо ти знаходишся на території, де тобою не користуються, то ти насправді в суспільно-економічних відносинах не береш участь. І в даній ситуації Україна – настільки маленька економіка 150 млрд доларів ВВП, що нами не користуються, але ми і не виробляємо нічого», - підкреслив Балашов.

За словами експерта, на території України для іноземних капіталів повинна бути вигода, адже це єдина умова, яка передбачає, підуть сюди гроші чи ні. Як зазначив Балашов, Україна може прийняти на своїй території податок на входження іноземного капіталу нижче 15%, тоді корпорації підуть сюди.

Нагадаємо, Politeka публікував слова Балашова про СРСР: Я взагалі не розумію, як він дотягнув до 1991 року .