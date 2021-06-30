У новому випуску програми «Суть подій» з журналісткою Любов'ю Завальнюк експерт економічних наук Андрій Длігач розповів, що третій рівень пенсійної реформи добровільний, накопичувальний є основним для нашого майбутнього.

«Є країни, в яких такий підхід до виплат складає 30% - 40% від загальних пенсійних виплат, є країни, де цей відсоток суттєво менший, але для України накопичувальна система пенсій - це ключовий спосіб перейти у майбутнє. Головне для цього переходу вже зроблено – у нас очищена банківська система і я впевнений, що протягом декількох років запрацює фондовий ринок», - сказав він.

Длігач розповів, що на руках у населення біліше 80 мільярдів доларів і це гроші не олігархів, а звичайних українців. В кожній родині є відкладені гроші, вважає він, які лежать не працюючи, але протягом десяти років ці гроші могли б потроїтися, якщо людина мала би можливість їх інвестувати та не боятись.

«Тому головна задача держави - це не збільшувати податки, а створювати систему довіри, проводити судову реформу, створювати правила гри на фондовому ринку. В банківській системі вже вдалося навести порядок, тому банки вже викликають довіру людей. Я вважаю, що людина має сама опікуватися своєю майбутньою пенсією, тому держава має забезпечити довіру і розвиток фінансової та економічної грамотності людей», - сказав він.

Длігач вважає, що коли українець візьме відповідальність на себе, розбереться й почне сам опікуватися власним майбутнім родини, не очікуючи від держави ані безкоштовної медицини, ані безкоштовної освіти, сам створюючи собі економічну свободу і економічну спроможність, тоді ми зробимо прорив.

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