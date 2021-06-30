В новом выпуске программы «Суть событий» с журналисткой Любовью Завальнюк эксперт экономических наук Андрей Длигач рассказал, что третий уровень пенсионной реформы добровольный, накопительный является основным для нашего будущего.

«Есть страны, в которых такой подход к выплатам составляет 30% - 40% от общих пенсионных выплат, есть страны, где этот процент существенно меньше, но для Украины накопительная система пенсий - это ключевой способ перейти в будущее. Главное для этого перехода уже сделано – у нас очищенная банковская система и я уверен, что в течение нескольких лет заработает фондовый рынок», - сказал он.

Длигач рассказал, что на руках у населения белее 80 миллиардов долларов и это деньги не олигархов, а обычных украинцев. В каждой семье есть отложенные деньги, считает он, которые лежат не работая, но в течение десяти лет эти деньги могли бы утроиться, если человек имел бы возможность их инвестировать и не бояться.

«Поэтому главная задача государства - это не увеличивать налоги, а создавать систему доверия, проводить судебную реформу, создавать правила игры на фондовом рынке. В банковской системе уже удалось навести порядок, поэтому банки уже вызывают доверие людей. Я считаю, что человек должен сам заботиться о своей будущей пенсии, поэтому государство должно обеспечить доверие и развитие финансовой и экономической грамотности людей», - сказал он.

Длигач считает, что когда украинец возьмет ответственность на себя, разберется и начнет сам заниматься собственным будущим семьи, не ожидая от государства ни бесплатной медицины, ни бесплатного образования, сам создавая себе экономическую свободу и экономическую состоятельность, тогда мы сделаем прорыв.

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