Журналістка Любов Завальнюк у програмі «Суть подій» для каналу Знай.ua розповіла про зростання цін на газ і про те, яка нова стаття витрат може з'явиться в комунальних платіжках українців

«Платіжки знову зміняться, а вірніше виростуть ціни і з'явиться нова стаття витрат. Тепер ми будемо платити за газ за трьома статтями витрат. Відповідно, суми будуть не маленькі. Новину про нові платіжки за газ повідомив керівник Асоціації професійних управителів нерухомістю Андрій Никончук», - розповіла журналістка.

Завальнюк роз'яснила, що тепер українці можуть почати отримувати нові, а якщо бути точніше, то вже треті за рахунком папірці за газ: доведеться оплачувати не тільки доставку, а й ремонтні роботи в разі виникнення несправностей і неполадок в газовій мережі.

«Як повідомляють експерти, вартість обслуговування мереж повинен визначити Кабінет міністрів України. Зміни в законі виглядають таким чином, що обслуговування внутрішньобудинкових мереж тепер покладено на суб'єкт розподілу газу, тобто на компанії, що обслуговують зовні будинкові мережі», - розповіла журналістка.

За її словами, тепер такі компанії будуть виставляти рахунки за ремонт споживачам, тобто власникам будинків, куди проведено газ. Вона зазначила, що є припис, що в разі, якщо вартість такої послуги не влаштує споживача, то він може вибрати іншу компанію, проте слід розуміти, що там теж доведеться платити.

«Якщо в будинку неполадки газопроводу або є проблеми з подачею газу їх же намагаються усунути чим пошвидше? Це в першу чергу питання безпеки. Мешканці багатоповерхівок не збиратимуться на зборах і не вирішуватимуть, де можна і потрібно замовити послугу дешевше. Вони будуть діяти швидко і платити за фактом за виконання роботи», - каже Завальнюк.

Нагадаємо, Завальнюк назвала категорії громадян, яким відстрочили надбавки до пенсій.

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