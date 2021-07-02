Політичний експерт Віталій Романченко в ефірі програми "Що далі" з Вікторією Панченко на каналі "Знай24" розповів, як буде розвиватися далі ситуація з ринком землі.

"Запуск дуже обмеженої форми ринку. Але все-таки, це запуск, і запуск в концепції вільного продажу. Вільного ринку землі. Я відразу скажу, що я прихильник того, що ринкові відносини в обігу землі сільськогосподарського призначення — вони повинні бути присутніми. Але проблема в тому, що з усіх тих варіантів проведення ринкової реформи, які можна було вибрати, Україна вибрала найгірший", - сказав Віталій Романченко.

Він зазначив, що українці відчують, що ринок землі запустився, коли побачать, як зміняться ціни на продукти харчування.

"Перше, що ми побачимо, це те, що ціна вартості землі відобразиться в ціні на продукти харчування. Тому що якщо аграрій купив землю, він хоче якось компенсувати свої витрати. Як він може компенсувати — підвищивши вартість своєї продукції", - додав експерт.

За його словами, також крім запуску ринку землі будуть прийняті й інші законопроєкти для його обслуговування. Зокрема, це може призвести до підвищення податків.

"Хочуть проголосувати (законопроєкт номер, - ред.) 5600. Він має на увазі, що буде введене додаткове оподаткування для різних категорій, а й в тому числі для людей, які володіють цією землею. Причому, поріг ось цього володіння — він істотно знижений. До пів гектара в законі вказано. Тобто, багатьом пайовикам, багатьом маленьким фермерам, які сьогодні працюють на землі, може стати просто економічно не вигідно утримувати землю", - зазначив Романченко.

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