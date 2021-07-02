У програмі «Суб'єктивно з Янікою Мерило» засновник YouControl Сергій Мільман повідомив про погрози, які він отримував через сервіс.

Як розповідає Мільман, погрози через сервіс поступали буквально з першого ж місяця його публічної роботи, з 2015 року. Але він відзначає, що тоді українське суспільство, очевидно, не було готовим до YouControl. «І про це можна було судити за кількістю і частотою погроз, які ми отримували по телефону», - каже експерт.

Тим не менш, сьогодні він відзначає певний прогрес у суспільстві, адже кількість погроз зменшилася з 1 на тиждень до 1 на квартал. Принагідно Мільман і розповідає, які приблизно це були погрози: «“Я програв тендер, зараз приїду” або вже дзвонили адвокати – таке відбувається і досі».

Також гість програми розповідає, що раніше компанії намагалися врятувати свою репутацію, видаливши судове рішення чи деперсоніфікувавши компанію у судових реєстрах. Аби не бути голослівним, Мільман називає точні дані: наприкінці 2018 року у реєстрі назбиралося 1,5 млн прихованих судових рішень.

Але засновник YouControl підкреслює, що з появою сервісу це стало неможливим. «Наприклад, Бігус проводить розслідування в сфері «оборонки», і судові рішення магічним чином зникають. Але вони зникають в судовому реєстрі і при цьому зберігаються в YouControl», - наводить він приклад. Окрім цього сервісу, зауважує Мільман, існують ще подібні, тобто тепер просто так прибрати судове рішення назавжди не вдасться.

Нагадуємо, Мільман розповів про користувачів сервісу YouControl.

Раніше Politeka повідомляла про те, що Мільман заявив, що даним YouControl можна довіряти більше, аніж офіційним реєстрам.



