У програмі «Суб'єктивно з Янікою Мерило» засновник YouControl Сергій Мільман повідомив про погрози, які він отримував через сервіс.
Як розповідає Мільман, погрози через сервіс поступали буквально з першого ж місяця його публічної роботи, з 2015 року. Але він відзначає, що тоді українське суспільство, очевидно, не було готовим до YouControl. «І про це можна було судити за кількістю і частотою погроз, які ми отримували по телефону», - каже експерт.
Тим не менш, сьогодні він відзначає певний прогрес у суспільстві, адже кількість погроз зменшилася з 1 на тиждень до 1 на квартал. Принагідно Мільман і розповідає, які приблизно це були погрози: «“Я програв тендер, зараз приїду” або вже дзвонили адвокати – таке відбувається і досі».
Також гість програми розповідає, що раніше компанії намагалися врятувати свою репутацію, видаливши судове рішення чи деперсоніфікувавши компанію у судових реєстрах. Аби не бути голослівним, Мільман називає точні дані: наприкінці 2018 року у реєстрі назбиралося 1,5 млн прихованих судових рішень.
Але засновник YouControl підкреслює, що з появою сервісу це стало неможливим. «Наприклад, Бігус проводить розслідування в сфері «оборонки», і судові рішення магічним чином зникають. Але вони зникають в судовому реєстрі і при цьому зберігаються в YouControl», - наводить він приклад. Окрім цього сервісу, зауважує Мільман, існують ще подібні, тобто тепер просто так прибрати судове рішення назавжди не вдасться.
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Нагадуємо, Мільман розповів про користувачів сервісу YouControl.
Раніше Politeka повідомляла про те, що Мільман заявив, що даним YouControl можна довіряти більше, аніж офіційним реєстрам.