У програмі «Суть подій» для каналу Знай.ua директор Інституту соціально-економічної трансформації Ілля Несходовський розповів, з якими проблемами вони зіштовхуються при реформуванні Пенсійного фонду
Наприклад, однією із проблем експерт назвав демографічну, адже кількість працездатних людей, які сплачують внески у ПФУ постійно зменшується, а кількість пенсіонерів – навпаки, збільшується.
«Є й інші виклики. Зокрема, це питання трудової міграції. Дуже багато людей з України їдуть за кордон і не сплачують страхові внески. Несплата ними страхових внесків створює серйозну проблему, тому що пенсію вони отримують потім тут. Разом з тим, вони не мають достатньо накопичених сум, вони не забезпечують нинішнє покоління, хто буде забезпечувати їх в майбутньому?», - каже Несходовський.
Іншим важливим фактором експерт зазначає питання тіньової економіки, що на сьогоднішній день, за словами Несходовського, є фактом. Він пояснив, що дуже багато людей повністю або частково отримують неофіційну зарплату та не сплачують страхові внески.
«Знову ж таки, це створює проблеми для Пенсійного фонду. Тому в сукупності такі виклики роблять необхідність прийняти такі рішення, коли, по-перше, ми збалансуємо наш Пенсійний фонд, коли коштів, які сплачує людина, буде достатньо для того, щоб і пенсіонер в майбутньому отримував належну пенсію, і його батьки зараз отримували таку пенсію, яка би забезпечила для цих людей гідне життя», - вважає Несходовський.
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