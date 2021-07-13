У програмі «Суть подій» для каналу Знай.ua директор Інституту соціально-економічної трансформації Ілля Несходовський розповів, з якими проблемами вони зіштовхуються при реформуванні Пенсійного фонду

Наприклад, однією із проблем експерт назвав демографічну, адже кількість працездатних людей, які сплачують внески у ПФУ постійно зменшується, а кількість пенсіонерів – навпаки, збільшується.

«Є й інші виклики. Зокрема, це питання трудової міграції. Дуже багато людей з України їдуть за кордон і не сплачують страхові внески. Несплата ними страхових внесків створює серйозну проблему, тому що пенсію вони отримують потім тут. Разом з тим, вони не мають достатньо накопичених сум, вони не забезпечують нинішнє покоління, хто буде забезпечувати їх в майбутньому?», - каже Несходовський.

Іншим важливим фактором експерт зазначає питання тіньової економіки, що на сьогоднішній день, за словами Несходовського, є фактом. Він пояснив, що дуже багато людей повністю або частково отримують неофіційну зарплату та не сплачують страхові внески.