Україна не колонія, тому що в колоніях створювалися сучасні міста, поселення, залізні дороги, хіба у нас таке роблять зараз? На це питання постарався відповісти громадський діяч Андрій Пелюховський у програмі «Суб'єктивно» на YouTube.

«На сьогоднішній день в Україні поняття економіки відсутнє, виробництво знищується, люди скорочуються, а серйозні стратегічні підприємства передаються нерезидентам, ринок землі вже вступив в силу, але найголовніше – у нас немає ні розвитку економіки, ні виробництва. І в такій країні стає все більше жебраків», - сказав він.

Пелюховський сказав, що постає питання, а не пов'язано це все з прийняттям лобістських законів про легалізацію грального бізнесу, легалізацію канабісу, який швидше за все вийде на чорний ринок, та легалізацію проституції.

«І законопроєкт про легалізацію проституції вже готовий, і я впевнений, що у вересні він буде прийнятий. І виникає питання, а хто в злиденній країні при розвалі економіки і виробництва буде користуватися цими послугами? Прекрасно розуміючи, що навіть побудувати казино це величезна витратна фінансова складова, тобто природно кожен, хто буде створювати ігрові точки казино, він як мінімум розуміє, що він повинен заробити», - розповів він.

Пелюховський повідомив, що природно борделями та ігровими точками будуть користуватися у колонії, тобто нас готують до рабства на своїй землі, а не до того, щоб бути власникам на ній.

«І природно, на жаль, в борделі працюватимуть представниці прекрасної статі, тому що людям нікуди буде йти, тому що нічого не робиться, щоб будувати виробництво і не робляться творчі процеси», - резюмував він.

Нагадуємо, Politeka повідомляла зі слів експерта, що Гетманцев підвищує податки для підприємців, зате дає пільги гральному бізнесу.