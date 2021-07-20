У програмі «Майбутнє» український підприємець, політичний діяч, народний депутат України III скликання, лідер партії «5.10» Геннадій Балашов пояснив, як у Радянському Союзі почалася приватизація, якщо майже все було у власності партії.

Передусім Балашов пояснює, що таке комуністична держава: це насильство, всеосяжна влада і власність.

Водночас він додає, що сам народ думав, що у нього є власність, але насправді її мала лише партія майже в абсолютному обсязі. «Всі державні підприємства належали державі, тобто аморфному створінню на чолі ЦК КПРС», - констатує експерт. За його словами, це приблизно 97% від усього.

«У радянський період всім держава володіла», - стверджує Балашов і додає, що далі почалася перебудова, зміни і дали дозвіл на приватну корпоративну діяльність. «Держава почала передавати ці державні підприємства, а також право найму іншим людям і потроху почала зменшуватися частка державного майна», - каже підприємець. Далі, зазначає він, корпоративні підприємства передавали у власність директорів заводів.

Загалом гість програми підсумовує, що найвище для держави завжди стоять її інтереси.

Як повідомляла Politeka, Балашов заявив, що нове покоління не терпить брехні .