В программе «Будущее» украинский предприниматель, политический деятель, народный депутат Украины III созыва, лидер партии «5.10» Геннадий Балашов объяснил, как в Советском Союзе началась приватизация, если почти все было в собственности партии.

Прежде всего Балашов объясняет, что такое коммунистическое государство: это насилие, всеобъемлющая власть и собственность.

В то же время он добавляет, что сам народ думал, что у него есть собственность, но на самом деле ее имела лишь партия почти в абсолютном объеме. «Все государственные предприятия принадлежали государству, то есть аморфному существу во главе ЦК КПСС», - констатирует эксперт. По его словам, это примерно 97% от всего.

«В советский период всем государство владело», - утверждает Балашов и добавляет, что дальше началась перестройка, изменения и дали разрешение на частную корпоративную деятельность. «Государство начало передавать эти государственные предприятия, а также право найма другим людям и понемногу начала уменьшаться доля государственного имущества», - говорит предприниматель. Далее, отмечает он, корпоративные предприятия передавали в собственность директоров заводов.

В общем гость программы заключает, что выше всего для государства всегда стоят его интересы.

Как сообщала Politeka, Балашов заявил, что новое поколение не терпит лжи .