В программе «Будущее» украинский предприниматель, политический деятель, народный депутат Украины III созыва, лидер партии «5.10» Геннадий Балашов объяснил, как в Советском Союзе началась приватизация, если почти все было в собственности партии.
Прежде всего Балашов объясняет, что такое коммунистическое государство: это насилие, всеобъемлющая власть и собственность.
В то же время он добавляет, что сам народ думал, что у него есть собственность, но на самом деле ее имела лишь партия почти в абсолютном объеме. «Все государственные предприятия принадлежали государству, то есть аморфному существу во главе ЦК КПСС», - констатирует эксперт. По его словам, это примерно 97% от всего.
«В советский период всем государство владело», - утверждает Балашов и добавляет, что дальше началась перестройка, изменения и дали разрешение на частную корпоративную деятельность. «Государство начало передавать эти государственные предприятия, а также право найма другим людям и понемногу начала уменьшаться доля государственного имущества», - говорит предприниматель. Далее, отмечает он, корпоративные предприятия передавали в собственность директоров заводов.
В общем гость программы заключает, что выше всего для государства всегда стоят его интересы.
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Как сообщала Politeka, Балашов заявил, что новое поколение не терпит лжи.
Также Politeka писала о том, что Балашов рассказал о «безумных» людях в окружении каждого.