Чому реформи безрезультативні, а безробіття в Україні тільки зростає? Детальніше про це розповів експерт з соціальної політики Андрій Павловський у програмі «Суть подій» із журналісткою Любов’ю Завальнюк.
На думку гостя програми, жодні реформи не дадуть бажаних результатів, якщо економіка й надалі падатиме. Тому, каже він, влада має всі свої зусилля сконцентрувати на розвитку економіки, створенні відповідних умов, а не на безуспішних пенсійних та медичних реформах.
Павловський пояснює, що з теперішнім станом економіки в Україні й безупинно зростає безробіття. Аби не бути голослівним, експерт наводить дані міжнародних організацій: вони повідомляють про рекордний показник безробіття в Україні – 10,5%. «Це міжнародна оцінка, яка є більш точною, ніж від наших статистичних органів, і я більш схильний довіряти міжнародним експертам, ніж нашій статистиці», - підкреслює він.
Отже, експерт підсумовує, що передусім варто підняти реальний сектор економіки, тобто промисловість. «Не продавати ресурси природні й людські за кордон, а самим щось виробляти, коли виробляєш складну продукцію, то там більша додана вартість, відповідно, й більші прибутки, тому більше можна відраховувати на соціальні програми, пенсії, заробітні плати, стипендії», - пояснює Павловський.
Тому, каже експерт, корінь проблем українців варто шукати саме в економіці, якщо її підняти, соціальні проблеми зникнуть самі собою.
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