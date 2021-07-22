Журналістка Любов Завальнюк у програмі «Суть подій» для каналу Знай.ua розповіла про провал пенсійних реформ останніх 30 років в Україні.
«Уряд планує підвищити страховий стаж і ліквідувати пільги при достроковому виході на пенсію. Місія МВФ в Україні завершить на поточному тижні свою роботу. Фонд поставив перед українським урядом ряд складних завдань», - говорить Завальнюк.
Вона розповіла, що раніше Володимир Гройсман заявляв, що реформа повинна вибудувати справедливу пенсійну систему, і не може бути такого, що 85% пенсіонерів живуть на мінімальну пенсію. Крім цього, він запевняв, що в середньостроковій перспективі дефіцит Пенсійного фонду замість 140 млрд повинен бути рівний нулю або ж значно зменшений і наближатися до нуля, а також реформа повинна дозволити збільшити громадянам пенсії.
«А по факту, що ми маємо у 2021 році? Індексація пенсій і збільшення мінімалки на 85 гривень? Серйозно? Дожити до виходу на пенсію стає з кожним роком все складніше, а умови виходу на пенсію пекельні. Постійні збільшення стажу, підняття тарифів – за 30 років влада зробила кілька спроб провести пенсійну реформу», - заявила Завальнюк.
За її словами, за останні 30 років всі представники влади замість того, щоб працювати над розвитком економіки, підвищувати народжуваність в країні, розвивати малий, середній, великий бізнес, намагалися заощадити за рахунок пенсіонерів.
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«Влада розглядала саму структуру ПФУ як чорну діру, яка вимагає постійних вливань. Про те, що Пенсійний фонд може працювати, ніхто навіть не подумав, ось в чому проблема. І це головна причина того, що ми маємо зараз», - вважає журналістка.
Раніше Politeka повідомляла, що Павловський розповів про переваги привілейованих категорій пенсіонерів.
Як повідомляла Politeka, Завальнюк заявила, що нашим чиновникам вигідніше ховати солідарну систему пенсій.