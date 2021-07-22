Журналістка Любов Завальнюк у програмі «Суть подій» для каналу Знай.ua розповіла про провал пенсійних реформ останніх 30 років в Україні.

«Уряд планує підвищити страховий стаж і ліквідувати пільги при достроковому виході на пенсію. Місія МВФ в Україні завершить на поточному тижні свою роботу. Фонд поставив перед українським урядом ряд складних завдань», - говорить Завальнюк.

Вона розповіла, що раніше Володимир Гройсман заявляв, що реформа повинна вибудувати справедливу пенсійну систему, і не може бути такого, що 85% пенсіонерів живуть на мінімальну пенсію. Крім цього, він запевняв, що в середньостроковій перспективі дефіцит Пенсійного фонду замість 140 млрд повинен бути рівний нулю або ж значно зменшений і наближатися до нуля, а також реформа повинна дозволити збільшити громадянам пенсії.

«А по факту, що ми маємо у 2021 році? Індексація пенсій і збільшення мінімалки на 85 гривень? Серйозно? Дожити до виходу на пенсію стає з кожним роком все складніше, а умови виходу на пенсію пекельні. Постійні збільшення стажу, підняття тарифів – за 30 років влада зробила кілька спроб провести пенсійну реформу», - заявила Завальнюк.

За її словами, за останні 30 років всі представники влади замість того, щоб працювати над розвитком економіки, підвищувати народжуваність в країні, розвивати малий, середній, великий бізнес, намагалися заощадити за рахунок пенсіонерів.

«Влада розглядала саму структуру ПФУ як чорну діру, яка вимагає постійних вливань. Про те, що Пенсійний фонд може працювати, ніхто навіть не подумав, ось в чому проблема. І це головна причина того, що ми маємо зараз», - вважає журналістка.

Раніше Politeka повідомляла, що Павловський розповів про переваги привілейованих категорій пенсіонерів.