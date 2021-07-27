Україні потрібно думати про можливі юридичні претензії до ЄС. Так заявив політолог Руслан Бортник у своєму блозі та розповів, що здатне забезпечити енергонезалежність України і якими мають бути подальші дії української влади щодо цього питання.
«Я вважаю, що зараз необхідно домовлятися з західними партнерами про фінансову допомогу і вишукувати внутрішні ресурси для розвитку власного видобутку газу і вугілля. Потрібно далі працювати над енергоефективністю, думати про можливі юридичні претензії до ЄС, адже у нас угода про асоціацію», - заявив Бортник.
На його думку, відмова від вугілля і зелена енергетика не врятують нашу економіку, ми велика країна з останками індустрії, тому нам необхідні величезні енергетичні ресурси. Політолог вважає, що Україні сьогодні не можна займатися популізмом в цій частині або бути учасником якихось великих чужих угод.
«Сьогодні необхідно серйозно сідати за стіл і шукати приватні, іноземні інвестиції, інвестиції держав, для того щоб розвивати національний видобуток газу і видобуток вугілля», - вважає Бортник.
Він упевнений, що тільки це здатне забезпечити енергонезалежність України та вирішити наші проблеми. Водночас, відзначає політолог, західні партнери фактично добивають нас, пропонуючи закривати вугільні шахти і не пропонуючи нам допомогу для розвитку національного видобутку.
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Раніше Politeka повідомляла, що Чалий пояснив, чому Україна підписала Меморандум про ядерне роззброєння.
Як повідомляла Politeka, Бортник розповів, як Україна торгується з Європою.