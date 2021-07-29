Доктор історичних наук, професор Сергій Корновенко у програмі Руслана Бі зяєва «Культ личности» розповів, що є головним у розвитку країни. На його думку, розвиток сільського господарства може побудувати успішну Україну.

«Ринок землі – це можливість. І кожен з нас цією можливістю користується на власний розсуд. Так само як ринок землі і аграрна політика взаємопов’язані, так і адміністративно-територіальна реформа взаємопов’язана з аграрною. Ми живемо в країні і говоримо про державне врегулювання», - зазначив Корновенко.

За словами експерта, інструментом державного врегулювання є адміністративне врегулювання. Як зазначив експерт, ми одночасно маємо ОТГ та ОДА, тому це нормально, що іноді між ними нема компромісу.

«Тут ускладнено ще недосконалістю земельного кадастру. Тому завершення удосконалення земельного кадастру, адміністративно-територіальної реформи, продовження аграрної політики у дусі аграризму – це ті фактори, які у кінцевому етапі дадуть нам успішну Україну», - підкреслив Корновенко.

На думку професора, аграрна політика – це компонент внутрішньої політики держави, тому він має відповідати інтересам держави, а активним суб’єктом держави є сільськогосподарський виробник. За словами Корновенка, на етапі розвитку сільськогосподарські виробники повинні мати повну підтримку від держави.

«Політика державного протекціонізму на первинному етапі повинна домінувати. Ми не повинні допускати таке явище, яке ми мали у промисловості, коли первинний етап накопичення капіталів призвів до нерівномірного розвитку промисловості та призвів до усіх негативних явищ, про які ми сьогодні говоримо», - сказав Корновенко.

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