Журналістка Любов Завальнюк у програмі «Суть подій» для каналу Знай.ua розповіла, як зміняться норми для виплати субсидій, і власники житла понад яку квадратуру не зможуть отримати допомогу від держави.
«Крім підвищення тарифів, в тому числі і на світло, в Мінсоцполітики до осені приготували для населення черговий неприємний сюрприз. Отримувати субсидію українці будуть за новими соцнормами. Тепер ми будемо доплачувати за надмірну площу», - розповіла Завальнюк.
Вона пояснила, що влада наполовину зменшить норми споживання комуналки, а за ними знизиться і розмір субсидії. За словами журналістки, Мінсоцполітики запропонувало знизити на 50% соціальні нормативи споживання житлово-комунальних послуг, на які розраховується розмір субсидії.
Завальнюк нагадала, що, починаючи з весни 2020-го соцнорми - гранична площа квартири, місячне споживання енергоресурсів і т.д. - були збільшені на 50% через введення карантину.
«Зараз, напередодні опалювального сезону і третьої хвилі локдауну в країні, про яку говорять на всіх каналах, експерти в Мінсоц вирішили, що такі послаблення більше неактуальні. На їхню думку, ситуація значно покращилася», - каже журналістка.
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За її словами, тепер розмір знижки визначається як різниця між сумою всіх ЖКП за місяць і обов'язковим місячним платежем конкретного домогосподарства. Вона також повідомила формулу, по якій можна приблизно розрахувати знижку.
«Середньомісячний дохід домогосподарства на кожного члена сім'ї (наприклад, в сім'ї з 4-х осіб, яка отримує в місяць 20 тис. грн., на одну людину припадає 5 тис. грн.) необхідно поділити на прожитковий мінімум (2189 грн з 1 грудня 2020 року). Отриману суму поділити на 2 і помножити на 15%», - розповіла Завальнюк.
Раніше Politeka повідомляла, що Завальнюк заявила, що Україна зіткнулася із загрозою відключень споживачів від електроенергії.
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