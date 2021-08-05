У новій програмі «Головне» на каналі «MY.UA» економіст Віктор Скаршевський розповів, що зараз наша газотранспортна система завантажена на 20%-25% від своєї потужності.

«Після 2025 року можуть виникнути проблеми з нашою газотранспортною системою, якщо українська сторона нічого не буде робити для того, щоб заповнити її нашим українським газом. А для цього нам необхідно збільшити видобуток українського природного газу, а він падає з 2017 року, тому що не відбуваються інвестиції і не розширюється видобуток нашого газу», - повідомив він.

Скаршевський сказав, що існує нюанс, для того щоб безперебійно технічно доставляти газ при більш низькому тиску кінцевому споживачеві, потрібно модернізувати українську газотранспортну систему. Для цього не треба просити грошей, вважає він, тому що є можливість зробити це своїми силами за гроші, які відкладаються на модернізацію газотранспортної системи.

«Але із запланованих грошей на модернізацію нашої ГТС було витрачено всього-на-всього 37% від плану. Тобто виходить, що гроші є, але вони не витрачаються. Виходить, що ми самі не готуємося до низьких тисків у нашій ГТС. Я вважаю, що потрібно прибрати політику з точки зору модернізації ГТС, видобутку газу, інакше ми будемо весь час заднім числом говорити, що можна було підготуватися, але ми цього не зробили», - резюмував він.

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