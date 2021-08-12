Журналістка Любов Завальнюк у програмі «Суть подій» для каналу Знай.ua розповіла про найактуальніші питання у пенсійній сфері, зміни щодо яких обговорюються владою, зокрема про перехід до накопичувальної системи пенсій і страховий стаж для неофіційно працевлаштованих українців

«По факту наша солідарна система з самого спочатку була накопичувальною. Люди, працюючи офіційно, робили регулярні пенсійні відрахування протягом багатьох десятиліть, місяць за місяцем. У результаті, вийшовши на пенсію, вони мають право на отримання виплат з того фонду, в якому акумулювалися багато років їх гроші. Хіба це не накопичувальна система?», - вважає Завальнюк.

При цьому, зазначила журналістка, нам уже не перший рік «вливають» у вуха історію про обов'язкову другу вертикаль і накопичувальну систему. Вона також розповіла, що, за словами радника президента з економічних питань Олега Устенка, ми все ж можемо рухатися до накопичувальної пенсійної системи, але не другого рівня, що називається державною пенсійною системою, а до приватної.

Крім цього, журналістка торкнулася питання тіньового ринку та тих, кому вдалося знайти хоча б неофіційну роботу.

«У них зараз є робота за, чесно кажучи, невеликі гроші, всі ми знаємо, які зарплати в Україні. Але немає можливості офіційно стати пенсіонером. Яка ідея? Страховий стаж запропонували зараховувати навіть тим, хто працює в тіньовому секторі економіки», - заявила Завальнюк.

Вона пояснила, що українцям, які працюють в тіньовому секторі економіки і не працевлаштовані офіційно, можуть дати право на нарахування страхового стажу – цей стаж необхідний для отримання пенсії. Але для цього, зазначила Завальнюк, необхідно змінити ряд законодавчих норм, щоб така система запрацювала.

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