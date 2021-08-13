Журналістка Любов Завальнюк у програмі «Суть подій для каналу Знай.ua розповіла, хто зможе отримати в наступному році субсидію автоматично без повторної подачі документів, а також заявила про брак у держави коштів на неї.

«Нещодавно були опубліковані цифри житлових субсидій за травень-червень 2021 року. Сума встановлена, враховуючи, що вартість одержуваних житлово-комунальних послуг в неопалювальний період зменшується через відсутність послуги опалення», - говорить Завальнюк.

За її словами, середній розмір субсидії за ці місяці становить близько 290 гривень на домогосподарство на місяць. Журналістка акцентувала, що це середній показник - комусь нарахували менше, а комусь - більше.

«Також в міністерстві нагадали, що відповідно до прийнятого урядом рішення, перепризначення субсидії на наступний рік тим домогосподарствам, які її отримували в опалювальному періоді 2020-2021 років, здійснюється автоматично, тобто без звернення, з урахуванням даних Мінфіну за результатами верифікації даних на відповідність умовам надання субсидії», - розповіла Завальнюк.

Вона додала, що виключення складають близько 15% одержувачів, яким для отримання субсидії на наступний період необхідно подати новий пакет документів. За словами журналістки, це домогосподарства, яким житлова субсидія надавалась в грошовій безготівковій формі або була призначена за фактичним місцем проживання осіб, також субсидія орендарям житлових приміщень, внутрішньо переміщеним особам, а також, якщо субсидія була призначена без урахування окремих осіб з числа зареєстрованих в житловому приміщенні або не проживають за місцем реєстрації.

«Але всі ми розуміємо, що в нашій державі є великі проблеми з економікою. Відповідно, заява міністра фінансів тільки констатувала даний факт. Міністр фінансів повідомив, що в Україні коштів на субсидії вистачить до листопада 2021 року. Зараз чиновники профільних міністерств вирішують, чи потрібно залучати додаткове фінансування», - зазначила Завальнюк.

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