Фінансист Сергій Фурса у програмі Мирослави Бобровської «А як насправді?» розповів про доходи населення. За словами експерта, доходи населення ростуть швидше, ніж інфляція.

«Єдиний спосіб, щоб доходи росли – інвестиції. Інвестиції приходять в економіку, економіка починає зростати, «бах!» – і у вас ростуть доходи. У нас зараз найвища середня зарплата за всю історію України», - зазначив Фурса.

За словами експерта, можна говорити, що зростання середньої зарплати це не показник поліпшення якості життя, але середня зарплата сильно зросла і зараз вона становить 500 доларів.

«Реально доходи населення продовжують зростати. Доходи зростають швидше, ніж інфляція. Навіть у цьому році у нас висока інфляція (10%) і все одно реальні доходи зростають швидше, ніж інфляція», - сказав експерт.

Як зазначив фінансист, він говорить тільки про білі доходи, але, за його словами, в тіньовому секторі зарплати ще вищі.

Як повідомляла Politeka, Фурса заявив, що МВФ зверне увагу на реформу ринку електроенергії і тарифи на електроенергію .