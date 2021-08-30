Які зміни та у зв'язку з чим можливі цієї осені? Свою думку у програмі «Що далі?» на каналі «Знай 24» висловлює політолог Віталій Кулик
«Хоча Денис Шмигаль і заявляє про зростання економіки, але статистика не підтверджує його слова. На ділі промислове виробництво падає, доходи населення скорочуються, як і купівельна спроможність. Вартість споживчого кошика сім років тому і зараз – це зовсім різні речі. Зарплати та пенсії начебто виросли, але купити на них можна набагато менше. У соціальних сферах ми спостерігаємо обвальне зростання проблем. Заборгованість по комуналці росте, і при цьому вводиться закон, який передбачає відключення від послуг за такі борги. Все це вказує на можливість соціальних бунтів», - вважає гість програми.
За його словами, ймовірність бунту значно збільшиться, якщо влада почне проштовхувати якісь рішення в справі реалізації Мінських угод.
«Якщо влада буде наполягати на формулі Штайнмаєра, амністії бойовикам і особливий статус Донбасу, то політичне обурення накладеться на соціальне. А такий шторм може знести весь режим. Я сподіваюся, що хоча б сама держава витримає його. Цілком можливі й дострокові парламентські вибори, і президентські – а рейтинг Зеленського все ще високий. Він цілком може пройти на другий термін, а це куди краще, ніж бути достроково знесеним», - зазначає Віталій Кулик.
Як повідомляє Politeka, раніше політолог Андрій Багінський висловлював думку, що яскраве святкування Дня Незалежності може пом'якшити соціальний протест.
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Також Politeka повідомляла, що, на думку політичного експерта Олександра Солонтая, в протестах може взяти активну участь молодь.