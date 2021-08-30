Які зміни та у зв'язку з чим можливі цієї осені? Свою думку у програмі «Що далі?» на каналі «Знай 24» висловлює політолог Віталій Кулик

«Хоча Денис Шмигаль і заявляє про зростання економіки, але статистика не підтверджує його слова. На ділі промислове виробництво падає, доходи населення скорочуються, як і купівельна спроможність. Вартість споживчого кошика сім років тому і зараз – це зовсім різні речі. Зарплати та пенсії начебто виросли, але купити на них можна набагато менше. У соціальних сферах ми спостерігаємо обвальне зростання проблем. Заборгованість по комуналці росте, і при цьому вводиться закон, який передбачає відключення від послуг за такі борги. Все це вказує на можливість соціальних бунтів», - вважає гість програми.

За його словами, ймовірність бунту значно збільшиться, якщо влада почне проштовхувати якісь рішення в справі реалізації Мінських угод.

«Якщо влада буде наполягати на формулі Штайнмаєра, амністії бойовикам і особливий статус Донбасу, то політичне обурення накладеться на соціальне. А такий шторм може знести весь режим. Я сподіваюся, що хоча б сама держава витримає його. Цілком можливі й дострокові парламентські вибори, і президентські – а рейтинг Зеленського все ще високий. Він цілком може пройти на другий термін, а це куди краще, ніж бути достроково знесеним», - зазначає Віталій Кулик.

Як повідомляє Politeka, раніше політолог Андрій Багінський висловлював думку, що яскраве святкування Дня Незалежності може пом'якшити соціальний протест.

Також Politeka повідомляла, що, на думку політичного експерта Олександра Солонтая, в протестах може взяти активну участь молодь.