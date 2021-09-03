Політолог Андрій Багінський у програмі «Суть подій» розповів про тарифні перспективи. За його словами, влада повинна боротися за сприятливі для народу тарифи.
«Нам потрібно не просто на віру сприймати ідею глобального ринку, а нам треба в першу чергу вибудовувати свою соціальну політику, орієнтовану на наше населення», - зазначив Багінський.
За словами експерта, влада повинна відстоювати інтереси своїх громадян і боротися за сприятливий тариф для населення. Як зазначив політолог, у Кабміну зараз немає зобов'язань по створенню соціальних компенсаторів для населення.
«Тарифи зростають, і ніхто не може їх зупинити. По електроенергії, ми бачимо, що трошки зупинилися цей процес, але накладені витрати на електрогенеруючі компанії (наприклад, Енергоатом)», - підкреслив Багінський.
Як зазначив політолог, з газом ситуація в Україні погана, тому що на зовнішніх ринках значне підвищення ціни. За словами експерта, велике підприємство не може гарантувати, що окремі суб'єкти господарювання не можуть завищувати ціни.
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