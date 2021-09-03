Політолог Андрій Багінський у програмі «Суть подій» розповів про тарифні перспективи. За його словами, влада повинна боротися за сприятливі для народу тарифи.

«Нам потрібно не просто на віру сприймати ідею глобального ринку, а нам треба в першу чергу вибудовувати свою соціальну політику, орієнтовану на наше населення», - зазначив Багінський.

За словами експерта, влада повинна відстоювати інтереси своїх громадян і боротися за сприятливий тариф для населення. Як зазначив політолог, у Кабміну зараз немає зобов'язань по створенню соціальних компенсаторів для населення.

«Тарифи зростають, і ніхто не може їх зупинити. По електроенергії, ми бачимо, що трошки зупинилися цей процес, але накладені витрати на електрогенеруючі компанії (наприклад, Енергоатом)», - підкреслив Багінський.

Як зазначив політолог, з газом ситуація в Україні погана, тому що на зовнішніх ринках значне підвищення ціни. За словами експерта, велике підприємство не може гарантувати, що окремі суб'єкти господарювання не можуть завищувати ціни.

Як повідомляла Politeka, Пендзин сказав, що наші ціни виросли не так як в світі на продукти харчування .