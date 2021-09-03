Чим Україна може бути привабливою для інвесторів? Про це у програмі «Акценти» розповідає громадський діяч і IT-фахівець Яніка Мерило.

«Дійсно, в Україні досить високі податки, але більшість інвесторів діє як ФОПи та сплачує єдиний податок. Це близько п'яти відсотків - порівняно, наприклад, з Естонією, де доводиться платити понад 50 відсотків, цифра невелика. Щоправда, інвесторів може відлякати нестабільність в нашій країні. Поки ти не впевнений, що зможеш захистити своє майно, ти не станеш інвестувати в країну. Ми вже давно це розуміємо, тому і говоримо, що потрібно поступово повертати довіру», - вважає гостя програми.

На її думку, це завдання реальне, але воно потребує часу.

«Крім того, Україна приваблива тим, що тут вже є багато фахівців, їх не потрібно десь шукати. Цим вона вигідно відрізняється від багатьох інших країн. Інвестори розуміють, що тут можна розробляти проєкти, які спрямовані, можливо, і не на український ринок, але створені українськими командами», - каже Яніка Мерило.

Як повідомляє Politeka, раніше співзасновник Українського інституту майбутнього Анатолій Амелін заявив, що інвесторів відлякує слабка захищеність власності в Україні .