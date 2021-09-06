Журналістка Любов Завальнюк у програмі «Суть подій» для каналу Знай.ua розповіла, якій єдиній категорії українців підвищать пенсію восени, а також яких підвищень очікувати пенсіонерам цієї зими

«Почнемо з того, що розмір пенсій підвищено для майже 8 млн пенсіонерів. За даними ПФУ, надбавку до 100 гривень включно отримали 46,3% пенсіонерів. За даними ПФУ планову індексацію пенсій з 1 березня 2021 роки провели для 9,76 мільйона пенсіонерів. З перерахункових розмір пенсій підвищено для 7,91 мільйона пенсіонерів», - розповіла Завальнюк.

Крім цього, журналістка назвала єдину категорію, кому підвищать пенсії восени - тим, кому від 75 до 80 років. За її словами, з 1 жовтня таким пенсіонерам виплачуватимуть додатково по 400 гривень.

«Мінімальний розмір пенсії для пенсіонерів цього віку буде встановлений на рівні 2500 грн. Для інших вікових категорій пенсіонерів пенсії підвищили раніше у 2021 році, а наступні підвищення пенсій заплановані на початок зими - з 1 грудня», - зазначила Завальнюк.

Так, за словами журналістки, українців чекає підвищення пенсії у зв'язку зі зростанням мінімальної зарплати та зросте мінімальна пенсія для пенсіонерів у віці від 65 років зі стажем 35 років для чоловіків і 30 років - для жінок. Також, зазначила Завальнюк, для всіх категорій пенсіонерів буде підвищено рівень мінімальної пенсії на 4,34% (з 1854 до 1934 грн) у зв'язку з ростом прожиткового мінімуму. Журналістка додала, що розмір доплат і надбавок також виросте.

Як повідомляла Politeka, Пендзин сказав, що наші ціни виросли не так як в світі на продукти харчування.

Також раніше для Politeka Завальнюк пояснювала, до чого може призвести заборгованість по комуналці.