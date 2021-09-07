Громадський діяч, політик Павло Себастьянович у програмі «Економіка для думаючих» розповів, чому збільшення середньої зарплати в Україні не несе нічого позитивного. За його словами, незважаючи на збільшення середньої зарплати і надходжень до бюджету, купівельна спроможність падає.

«Ми котимося в прірву, але ще не можемо усвідомити, куди ми котимося, тому що дуже божевільна інфляція в усьому світі, вкинуто багато грошей в світову економіку і все дорожчає. Відчуття нібито непогано все: надходження до бюджету і середні зарплати ростуть», - зазначив Себастьянович.

За словами експерта, надходження в бюджет випереджають всі плани: в цьому році більше, ніж в минулому. Як зазначив політик, ці збільшення надходжень до бюджету ще не означають поліпшення життя, бо головний показник – купівельна спроможність.

«Ми можемо порівняти купівельну спроможність. У нас дійсно росте середня зарплата, але купівельна спроможність на цю зарплату падає. Зараз майже 500 доларів у нас середня зарплата, але кілограм м'яса ми можемо купити менше, ніж могли в 2015 році», - підкреслив експерт.

На думку експерта, незважаючи на поліпшення показників середньої зарплати і надходжень до бюджету, купівельна спроможність падає, що фактично нівелює будь-які позитивні показники.

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