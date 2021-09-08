Своєю думкою щодо допомоги Україні від її партнерів поділився економічний експерт Юрій Гаврилечко у програмі «Що далі?» на каналі «Знай 24» .

Як пояснює гість програми, будь-які кошти, які отримує держава під відсоток, завжди є боргом, хоч і не завжди кредитом, але ніколи - допомогою. Тобто, підкреслює Гаврилечко, насправді Україна не отримувала жодної допомоги від своїх партнерів.

У приклад він наводить гранти: «У своїй абсолютній більшості залишалися в тих країнах, які ті самі гранти видавали. Тому що вони йшли на оплату послуг їхніх фахівців, які часто з'являлися в Україні на фуршетах і презентаціях». Експерт вважає, що в теорії такий безоплатний грант навіть є допомогою, але по факту – ні.

Також Гаврилечко детальніше розповідає про кредити, їхні критерії та позначення. «Кредит повинен бути цільовий, забезпечений, платний, поворотний і тимчасовий», - підкреслює він. Експерт пояснює, що кредит потрібно видавати на певний час під конкретні дії, а також під заставу, оплата має мати чіткі одиниці та проценти, і, звісно, обов’язковою є гарантія повернення.

Окрім цього, гість програми додає ще один шостий критерій. «У будь-якого кредиту є план з норми прибутку, який очікується на кожен вкладений долар, гривню, отриману з цього самого кредиту», - пояснює Гаврилечко.

Як повідомляла Politeka, Гаврилечко розповів, яким буде Держбюджет-2022 .