У новому випуску програми «Розвилка» з блогером Любов'ю Завальнюк у студії Руслана Бізяєва політолог Руслан Бізяєв розповів, що в Україні буде відбуватися цієї зими.

«Цієї зими, по-перше, треба вирішити питання тарифів. На порозі вже опалювальний сезон і цей опалювальний сезон обіцяє бути найскладнішим в історії незалежної України. Вже сьогодні ціна на європейських хабах за тисячу кубів газу 656 доларів, а газ вітчизняного видобутку нам продають за європейськими цінами», - підкреслив він.

Бізяєв сказав, що друге питання – це, безумовно, питання локдауну і він обговорюється у медіапросторі на жовтень – листопад місяць. З локдауном це моделювання ситуації, вважає він, а не остаточне рішення, але в будь-який момент це може статися, тому що статистика хворих рахується за кількістю зроблених тестів, тому зараз вирішується питання по пандемії.

«Третє питання, яке вирішуватиметься, це питання по економіці. Яким чином не допустити різкого зростання безробіття у зв'язку з проблемами малого та середнього бізнесу, який фактично заганяють в кут? Для малого та середнього бізнесу немає доступних кредитів і немає розуміння як відновити купівельну спроможність, а податковий прес на бізнес не знижується», - резюмував він.

Нагадуємо, Politeka повідомляла зі слів Павловського, що першого травня була прийнята ще ще жорсткіша постанову щодо отримання субсидій.