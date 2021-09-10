Підвищення заробітної плати чиновників стало причиною сьогоднішнього високого рівня зарплати. Детальніше про механізм формування середньої заробітної плати розповів політолог Руслан Бортник у прямому ефірі на каналі «Знай 24».
Передусім політолог пояснює, за яким механізмом вираховується середня зарплата в Україні. «Є зарплата чиновників, а цю зарплату отримують 700-800 тисяч осіб. Є зарплата бюджетників, а є зарплата іншого сегмента – дуже низька (4-5 тисяч гривень) і з цього формується середня заробітна плата», - розповідає він.
Отже, констатує Бортник, при визначенні середньої зарплати враховують всі сегменти, але її сьогоднішній високий рівень обумовлений саме прибутками чиновників, а не всіх людей.
Аби не бути голослівним, експерт нагадує, що протягом останнім двох років на зарплати чиновників витрати збільшилися на 50%. «Дійсно, жесть. І коли нам показують високий рівень середніх зарплат в Україні – так він формується з цього», - підкреслює Бортник.
Як повідомляла Politeka, Бортник розповів про ймовірну зміну внутрішньополітичного курсу.
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Також Politeka писала про те, що Бортник порадив Україні припинити ворожнечу з тими державами, з якими вона підтримує торгівлю.