У новому випуску програми «Прогноз» з Вікторією Панченко політолог Руслан Бізяєв розповів про варіанти вирішення проблеми з газом для нормального опалювального сезону в Україні.

«Щоб пройти цей опалювальний сезон, Україні не вистачить запасів газу в підземних газових сховищах. Тобто або влада знайде ту кількість газу за ціною, яка була закладена, або треба компенсувати промисловості і населенню. Звідси шукаються всілякі варіанти, а класичний реверс вже не спрацює, потрібно приймати політичне і економічне рішення», - підкреслив він.

Бізяєв сказав, що для цього можуть знадобитися прямі переговори між «Газпромом» і «Нафтогазом».

«І треба собі віддавати звіт, що в разі початку цих переговорів, я вже не кажу про їхню успішність, відбудеться неминуче падіння рейтингів чинної влади. Їх відразу звинуватять у зраді - це правда», - резюмував він.

Нагадуємо, Politeka повідомляла зі слів Попенко, що комуналка забирає 160% мінімальної пенсії українців.