У новому випуску програми «Прогноз» з Вікторією Панченко політолог Руслан Бізяєв розповів про варіанти вирішення проблеми з газом для нормального опалювального сезону в Україні.
«Щоб пройти цей опалювальний сезон, Україні не вистачить запасів газу в підземних газових сховищах. Тобто або влада знайде ту кількість газу за ціною, яка була закладена, або треба компенсувати промисловості і населенню. Звідси шукаються всілякі варіанти, а класичний реверс вже не спрацює, потрібно приймати політичне і економічне рішення», - підкреслив він.
Бізяєв сказав, що для цього можуть знадобитися прямі переговори між «Газпромом» і «Нафтогазом».
«І треба собі віддавати звіт, що в разі початку цих переговорів, я вже не кажу про їхню успішність, відбудеться неминуче падіння рейтингів чинної влади. Їх відразу звинуватять у зраді - це правда», - резюмував він.
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