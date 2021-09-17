Політичний аналітик Руслан Бізяєв в ефірі програми "Що далі" з Вікторією Панченко на каналі "Знай 24" розповів, чому в Європі говорять про те, що у них вичерпалася сировина і мінімальні запаси газу.

"Природно, треба подати цю інформацію саме так, щоб німецькі виборці розуміли, що без “Північного потоку-2” їм буде холодно і голодно. Не думаю (що їм буде холодно і голодно цієї зими, - ред.). Другий момент, щоб був безперебійний транзит. Тобто, якщо не буде "Північного потоку-2", українсько-російські відносини залишають бажати кращого, "Газпром" не бронює додаткові потужності. А що ж нам робити тепер?", - сказав Бізяєв.

За його словами, щоб вирішити цю проблему, потрібно ввести "Північний потік-2", і максимально зациклити систему на тому, щоб не було посередників між споживачами і продавцями.

"Ми не повторюємо історію 2009 року, коли українсько-російські газові війни трохи змусили Європу підзамерзнути. І довелося втрутитися на найвищому рівні тоді в тому числі Єврокомісії. І робимо так, щоб у нас було якомога більше газу", - додав аналітик.

Він зазначив, що політичний конфлікт між Росією і Євросоюзом нікуди не подівся, тільки перейшла з гострої форми в хронічну.

Як повідомляла Politeka, Бізяєв пояснив, від чого буде залежати ціна газу для споживача.

Також Politeka повідомляла, що Завальнюк розповіла про тарифи на газ: "Таких цін ще не бачив газовий ринок".