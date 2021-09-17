Политический аналитик Руслан Бизяев в эфире программы “Что дальше” с Викторией Панченко на канале “Знай 24” рассказал, почему в Европе говорят о том, что у них истощилось сырье и минимальные запасы газа.

“Естественно, надо подать эту информацию именно так, чтобы немецкие избиратели понимали, что без “Северного потока-2” им будет холодно и голодно. Не думаю (что им будет холодно и голодно этой зимой, - ред.). Второй момент, чтобы был бесперебойный транзит. То есть, если не будет “Северного потока-2”, украинско-российские отношения оставляют желать лучшего, “Газпром” не бронирует дополнительные мощности. А что же нам делать теперь?”, - сказал Бизяев.

По его словам, чтобы решить эту проблему, нужно ввести “Северный поток-2”, и максимально зациклить систему на том, чтобы не было посредников между потребителями и продавцами.

“Мы не повторяем историю 2009 года, когда украинско-российские газовые войны чуть-чуть заставили Европу подзамерзнуть. И пришлось вмешаться на самом высоком уровне тогда в том числе Еврокомиссии. И делаем так, чтобы у нас было как можно больше газа”, - добавил аналитик.

Он отметил, что политический конфликт между Россией и Евросоюзом никуда не делся, только перешел из острой формы в хроническую.

Как сообщала Politeka, Бизяев объяснил, от чего будет зависеть цена газа для потребителя.

Также Politeka сообщала, что Завальнюк рассказала о тарифах на газ: “Таких цен еще не видел газовый рынок”.