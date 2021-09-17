У новому випуску програми «Суть подій» на каналі ZNAJ.UA з журналісткою Любов'ю Завальнюк політолог, кандидат філософських наук Олександра Решмеділова розповіла, чого чекати від заяв про впровадження другої вертикалі пенсійної реформи - державної накопичувальної системи.

«Заявлені грандіозні і амбітні плани, але хто їх буде організовувати і за них відповідати? На будь-які реформи треба мати видаткову статтю, яка буде забезпечувати бюджет. Я думаю, що зараз взагалі всі соціальні ініціативи будуть пущені під хірургічний скальпель. Хоч у нас попередні бюджети і називалися такими гучними словами як «людиноорієнтовані», люди явно бачать, що соціалка в країні кульгає», - підкреслила вона.

Решмеділова сказала, що саме невдоволення громадськості і позначається на тому, що на певних міністрів концентрується негатив. Тому що приймаються непопулярні ініціативи, робляться недалекоглядні заяви, вважає вона, і це все позначається в негатив в цьому напрямку. Щоб почати такі грандіозні трансформації, впевнена вона, повинна бути людина, яка буде гарантувати своєю персоною виконання взятих на себе зобов'язань.

«Я думаю, що різких розворотів ми навряд чи побачимо. Ми навіть побачили, що розворотів не було при зміні електоральних циклів в плані реформування. Тому що багато в чому ініціатива йшла не знизу, не від українського суспільства. Тому, звичайно, амбітно буде звучати запуск другої вертикалі пенсійної реформи, але хто це буде робити? Більш того, хто за це буде відповідати, тому що сила слова в якихось трансформаціях має бути підкріплена політичною відповідальністю», - резюмувала вона.

Нагадуємо, Politeka повідомляла зі слів Завальнюк, що велика сутичка напевно розгорнеться навколо пенсійної реформи.