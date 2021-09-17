Журналістка Любов Завальнюк у програмі «Суть подій» для каналу Знай.ua розповіла, як в наступному році будуть розподілені бюджетні гроші у пенсійній сфері, а також повідомила прогнози інфляції на 2022 рік

«Кабмін і депутати активно планують, на що будуть витрачені бюджетні гроші у наступному році», - каже журналістка.

Завальнюк повідомила, що, за словами прем'єр-міністра Дениса Шмигаля, бюджет пенсійного фонду на 2022 рік – 531 мільярд гривень, що на 31 млрд більше плану цього року. Журналістка додала, що з урахуванням індексації та інфляції вирішили додати 2,4%.

«Нагадаю, що пенсіонерів у нас приблизно 10,5 мільйонів. З них 80 відсотків – бідні. Напевно тому запускають індексацію всіх пенсій з 1 березня – це додаткові 28,2 мільярда гривень. Судячи з відсотка збільшення бюджету пенсійного фонду вже зрозуміло, що особливо розраховувати нема на що», - заявила Завальнюк.

Журналістка також розповіла, що на доплати військовим пенсіонерам виділяють 10,6 мільярда гривень при тому, що в Україні 400 тисяч військових пенсіонерів, а на перерахунок пенсій чорнобильцям виділяють додаткові 2,5 мільярда гривень.

Крім того, вона повідомила прогнози рівня інфляції в майбутньому році, надані аналітичним відділом «Альфа-Банку».

«У 2022 році очікується помірне зростання української економіки на 3,5%. Інфляція буде залишатися вище цільового діапазону протягом всього 2022 р. Розширення торгового дефіциту може чинити тиск на валютний ринок у другому півріччі 2022 р. Взагалі макроекономісти рекомендують експертам не перебільшувати. У 2022 році рівень інфляції повинен сповільниться з 9,4% до 8%», - повідомила Завальнюк.

Нагадуємо, Politeka повідомляла зі слів Попенко, що комуналка забирає 160% мінімальної пенсії українців.

Також раніше для Politeka Завальнюк розповідала про можливе підвищення тарифів на газ.