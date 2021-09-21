У новому випуску програми «Акценти» з блогером Тетяною Резвін голова ради Української асоціації адміністраторів пенсійних фондів в Україні Олена Сотскова розповіла, як нараховують пенсію в залежності від стажу та розміру заробітної плати.

«У цьому році людина може оформити собі пенсію тільки при наявності 28 років пенсійного стажу, тобто якщо він відпрацював менше, він буде працювати й далі до 63 років. У 2028 році звернутися за пенсією можна буде за наявності 35 років трудового стажу і більше, відповідно. З кожним роком йде підвищення трудового стажу і це було прийнято у 2017 році. До 2028 року вимоги трудового стажу приводяться до 35 років», - підкреслила вона.

Сотскова розповіла, що 35 років - це мінімальний стаж, при якому тобі нараховується повноцінна стовідсоткова пенсія. Другий коефіцієнт - це заробітна плата, повідомила вона, а на сьогодні коефіцієнт заміщення становить 28%. Людина з зарплатою в десять тисяч гривень може одержати 2 800 гривень пенсії, підтвердила вона, а у 2028 році, якщо демографічна ситуація не зміниться, то коефіцієнт заміщення впаде до 18%.

«Тобто людина з зарплатою в 10 000 гривень може розраховувати на пенсію в 1 800 гривень. Два фактори, які грають ключову роль для нарахування пенсії, це страховий стаж і заробітна плата. Якщо у вас немає 35 років стажу, ви можете продовжувати працювати до 65 років, поки не заробите необхідний трудовий стаж. А якщо і в цьому віці у вас немає необхідного стажу, то ваша пенсія буде зменшуватися пропорційно недопрацьованим рокам», - повідомила вона.

Сотскова розповіла, що це значить, якщо ви відпрацювали не 35 років, а 30 років, то пенсія буде зменшуватися на 5%, а якщо не 35 років, а 25 років, то пенсія буде менше на 15%, все це буде вираховуватися. А ось якщо людина не відпрацювала і 15 років, то йому пенсію не нарахують взагалі.

«А нарахують соціальну допомогу з державного бюджету, яка прив'язана до прожиткового мінімуму для непрацездатної особи і становить наразі 572 гривні», - резюмувала вона.

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