Журналістка Любов Завальнюк у програмі «Суть подій» для каналу Знай.ua заявила, що реальна ситуація з соціальними виплатами значно відрізняється від описаної у звітах Міністерства соціальної політики, а також розповіла про підвищення, які очікуються у 2022 році

«Майже мільйон українців може розраховувати на надбавку до щомісячної пенсії у кілька сотень гривень вже з 1 жовтня 2021 року», - розповіла Завальнюк.

Вона зазначила, що мова йде про доплати за віком і певним категоріям пенсіонерів. За словами журналістки, раніше ці виплати були анонсовані на липень, але потім через брак коштів в бюджеті їх перенесли на осінь.

«Також до кінця року українцям піднімуть пенсію ще два рази. А на 2022 рік також заплановано кілька підвищень виплат. До того ж є категорія пенсіонерів, яких очікує виплата в десятикратному розмірі», - говорить Завальнюк.

Крім цього, журналістка розповіла, що поки в Кабміні планують бюджет на 2022 рік, Міністерство соціальної політики звітує перед керівництвом країни про виконану роботу. За її словами, у звітах все бездоганно, але реальна ситуація значно відрізняється.

«Субсидії люди отримують із затримкою, підвищення по факту не відбулося, комуналка проїдає дірки в кишенях. Найважча ситуація у пенсіонерів у віці 75+. Працювати вони не в змозі, пенсії маленькі, а ціни ростуть з кожним днем», - розповіла Завальнюк.

Як повідомляла Politeka, Сотскова зазначила, що у цивілізованих європейських країнах, як правило, солідарна пенсійна система виплачує мінімум.

Також Politeka повідомляла, що Несходовський заявив, що зменшення відсотків за кредит дасть можливість більше вкладати в сам бізнес.