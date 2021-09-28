Політолог Тарас Загородній у своєму блозі розповів про ціни на газ. За його словами, нам продають газ за завищеною ціною.

«У кожній країні стежать за тим, щоб енергоресурси були стабільними і щоб вони якомога менше коштували. У тій же Німеччині газ коштує 200-220 доларів за тисячу кубометрів (5-6 тис. гривень). А у нас по 7 тис. гривень, і це ще не всім, а тільки тим, хто має контракти. Всім іншим (Теплокомуненерго, ОСББ) будуть по 20 гривень продавати (за 1 кубометр, - Ред.) – за спекулятивною ціною, яку зараз накручує «Газпром» разом з німцями», - зазначив Загородній.

Як зазначив експерт, стабільна ціна на газ у Німеччині в 200 доларів пов'язана з тим, що у них є прямі контракти з «Газпромом». За словами політолога, ми, з огляду на війну з РФ, встановити вигідні контракти з «Газпромом» ніяк не зможемо.

«Росія не дасть таку ціну – вона буде нам викручувати руки. Зростають ціни на газ – ростуть ціни на все. У нас можна знизити ціни, як би нам не розповідали про ринок. Можна брати середню ціну між українським і імпортним газом», - підкреслив Загородній.

За словами експерта, собівартість українського газу – 1 гривня, але продають його істотно дорожче. Як зазначив політолог, можна було б продавати українцям газ за середньою ціною між імпортним і газом, який видобувається у нас.

«Ви отримаєте реальну ціну для населення і промисловості приблизно 5-6 тисяч гривень за тисячу кубометрів. Ну це ж не 7 і не 20, як ви продаєте», - сказав Загородній.

Як повідомляла Politeka, Загородній заявив, що уряд змінювати легше, ніж проводити дострокові президентські або парламентські вибори.

Також Politeka публікувала слова Загороднього: Багато мерів вже судяться, щоб у людей був доступний газ.