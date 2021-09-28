Економічний експерт Юрій Гаврилечко в ефірі програми “А як насправді” з Мирославою Бобровською розповів, до чого призведе збільшення ціни на газ.

"Якщо подивитися на рівень заборгованості, який з цих коронавірусів був, то він постійно зростав. І на сьогоднішній момент рівень розрахунків в системі десь 70-80%. При збільшенні вартості газу на, де-факто, в 4 рази, тобто десь з 7,5 до майже 30 тис. грн. Шановні, а хто зможе платити ці гроші?", - сказав Юрій Гаврилечко.

Він зазначив, що невідомо, як уряд може змусити постачальників газу, щоб вони зафіксували більш низьку ціну для населення.

"Для комерційних підприємств, природно, ціна у нас буде паритетна з Голландським хабом. Дивовижно. Але тоді давайте звикати до того, що у нас ціни на продовольство будуть рости щотижня... Збільшення ціни на газ вдарить і по інших сферах. Не тільки по ЖКГ. Зокрема, продукти харчування постраждають... До 30-40%, а може і вище", - додав Гаврилечко.

Як повідомляла Politeka, Котенкова зазначила, що спостерігається зростання заборгованості по виплатах зарплат і інших платежів .