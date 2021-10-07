Експерт енергетичного ринку Геннадій Рябцев розповів, чому ми не можемо купувати безпосередньо у Росії газ і з якою метою це впроваджено.

Про це він розповів на каналі «My.ua» .

«Є політичне рішення, яке полягає в тому, що ми не будемо купувати газ безпосередньо у «Газпрому». Політики прийняли це рішення – добре, але тоді необхідно укласти довгостроковий контракт з кимось ще: з норвежцями, алжирцями або катарцями. Та з ким завгодно – укладіть довгостроковий контракт, за яким ми будемо отримувати цей самий об’єм», - зазначив Рябцев.

За словами експерта, ми закуповуємо газ з Європи і вдаємо, що віримо в те, що Словаччина є однією з найбільших країн в плані видобутку газу.

«Чому це відбувається? Тому що у Швейцарії діє компанія посередник, яка називається так само як «Нафтогаз» України, але тільки латиницею, і вона здійснює закупівлі газу у когось. У кого вона здійснює закупівлі – не знаю, але це явно не словацький або швейцарський газ», - сказав Рябцев.

Як зазначив експерт, це зроблено з метою приховати ціни, а також, щоб продавати в Україні газ за ринковими цінами.

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