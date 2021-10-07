Эксперт энергетического рынка Геннадий Рябцев рассказал, почему мы не можем покупать напрямую у России газ и с какой целью это внедрено.
Об этом он рассказал на канале «My.ua».
«Есть политическое решение, которое состоит в том, что мы не будем покупать газ напрямую у «Газпрома». Политики приняли это решение – хорошо, но тогда необходимо заключить долгосрочный контракт с кем-то ещё: с норвежцами, алжирцами или катарцами. Та с кем угодно – заключите долгосрочный контракт, по которому мы будет получать этот самый объем», - отметил Рябцев.
По словам эксперта, мы закупаем газ из Европы и делаем вид, что верим в то, что Словакия является одной из крупнейших стран в плане добычи газа.
«Почему это происходит? Потому что в Швейцарии действует компания посредник, которая называется точно также как «Нафтогаз» Украины, но только латиницей, и она осуществляет закупки газа у кого-то. У кого она осуществляет закупки – не знаю, но это явно не словацкий или швейцарский газ», - сказал Рябцев.
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Как отметил эксперт, это сделано с целью скрыть цены, а также, чтобы продавать в Украине газ по рыночным ценам.
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