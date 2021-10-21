Економіст Юрій Атаманюк попередив, що зовсім скоро не лише Угорщина отримуватиме прямі поставки російського газу в обхід української ГТС, але й Сербія.
Про це він розповів у своєму блозі.
Принагідно експерт зазначає, що про втрату контракту з Угорщиною говориться давно і часто, але ця інформація поступово втрачає свою актуальність. «До кінця року буде такий же контракт підписаний з Сербією, який точно також проходить через Південний і Турецький потік», - попереджає він.
Щодо цього Атаманюк навіть іронізує і радить Кулебі насваритися на Сербію за це. «Десятки тисяч сербів, які підписались під санкціями, якими нам пудрять мізки, вийшли і тепло вітали Путіна», - розповідає економіст.
Отже, констатує він, ситуація з українською ГТС поступово загострюється, а тим часом дії Путіна прагматичні, він піднімає ціну на газ у Європі і цим самим діє в інтересах Росії та російських компаній.
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Як повідомляла Politeka, Атаманюк заявив, що держава не має жодної програми з енергетичної безпеки.
Також Politeka писала про те, що Атаманюк розповів, до чого може призвести перекидання відповідальності за закупівлю газу на місцеву владу.