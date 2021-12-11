Експерти-аналітики розповіли про зміни курсу валют до кінця року.

Про це пише "Перший діловий" із посиланням на експертів.

Наприкінці осені національна валюта - демонструвала зміцнення, однак, коли курс становив 26 гривень за Долар, то українці почали масово збувати гривні, внаслідок чого долар пішов на зліт.

Зараз курс долара становить 27 гривень, що передбачено держбюджетом України на цей рік.

За даними аналітиків, зростання долара і пробуксовка в акціях зіткнулися з сезонними факторами і загостренням геополітичної ситуації.

Крім того, вони відзначають, що закріплення курсу гривні на рівні 27 гривень — це вже сигнал для глобального коливання національної валюти, а ризики її розпродажу високі як ніколи.

Якщо монетарна політика Федеральної резервної системи США буде і далі посилюватися, то 28 гривень за долар — цілком можливо.

Однак експерти все ж думають, що зростання американської валюти зупиниться на 27 гривнях, а до кінця року гривня може зміцнити свої позиції в межах 26.5 за долар.

Тим часом, аналітики вважають, що краще тримати свої заощадження в іноземній валюті, так як ситуація з гривнею все ж залишається нестабільною.

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