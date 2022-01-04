Політолог Руслан Бортник розглянув питання про те, чи слід українцям очікувати значного падіння національної економіки у 2022 році, і які є для цього підстави.

Свою думку експерт висловив у програмі «Суть подій» на каналі «Знай.ua».

«Стан української економіки у 2022 році залежатиме від пандемії коронавірусу. Наша економіка орієнтована на експорт, тому її рівень і динаміка залежать від рівня та динаміки економік тих країн, куди ми продаємо свої товари та послуги. Українська економіка – це свого роду барометр світової економіки, а ми самі дуже мало управляємо нею, від нас тут мало що залежить. Але дуже багато залежить від ситуації на ринках, а вона, своєю чергою, залежить від пандемії, точніше, від штаму «Омікрон». Якщо попереду нова хвиля пандемії, то українська економіка стагнуватиме», - зазначає Руслан Бортник.

Але у разі завершення епідемії він дає оптимістичний прогноз.

«Якщо пандемія завершиться, то за цим буде стрімке зростання ринків, яке зараз спостерігається в Азії. Тоді за українську продукцію даватиму хорошу ціну, з'явиться можливість розширити свою присутність на інших ринках. І на нашу країну очікує економічне зростання», - припускає Руслан Бортник.

Як повідомляє Politeka, раніше він оцінив обсяг військової та матеріально-технічної допомоги Україні з боку НАТО.

Також Politeka повідомляла, що, за словами Бортника, РФ вирішила виключити Францію та Німеччину з діалогу з українського питання.