В одеській в'язниці ув'язнені продавали неіснуючі товари через інтернет. Про це повідомили у прес-службі ГУНП на Одещині.
Як повідомили у ГУНП Одеської області, на різних інтернет-платформах та у соціальних мережах злочинці вирішили розмістити спеціальні оголошення про продаж деревини, автомобілів та інших товарів. Товару у них, звісно ж, не було.
Таким чином, спільники «продавали» неіснуючі товари. Після отримання грошей шахраї не виходили на зв'язок.
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У фігурантів правоохоронці провели обшуки, під час яких вилучили мобільні термінали з публікаціями у різних спільнотах, додаткові сім-картки, чернові записи, на яких вказані абонентські номери та номери банківських карток, а також інші речі. Поліція здійснює заходи щодо встановлення повного кола потерпілих громадян.
Вирішується питання про повідомлення зловмисникам про підозру у шахрайстві, вчиненому організованою групою, що передбачено ч. 4 ст. 190 Кримінального кодексу. Раніше фігурантів вже засудили за крадіжки, грабежі, розбої та незаконне заволодіння транспортними засобами. На даний момент загрожує додаткові 12 років ув'язнення.
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