Бізнесмена з Одеси було оштрафовано на 17 тисяч гривень за те, що використав генератор для зарядки гаджетів своїх клієнтів. Як повідомили місцеві ЗМІ, цей випадок спричинив скандал у місті. Про це інформує dnpr.com, посилаючись на пост журналіста Юрія Бутусова у Facebook.

За даними джерела, бізнесмен використовував генератор, щоб зарядити телефони та планшети клієнтів свого закладу. Внаслідок порушення було проведено перевірку, під час якої було встановлено факт незаконного використання електроенергії.

Чоловік звернувся до відвідувачів із проханням добровільно донатити на закупівлю пального для генератора. Під час відключення електрики генератор вмикався і люди мали можливість сидіти в теплі, пити чай і заряджати гаджети.

Згідно з офіційними даними, бізнесмена оштрафували за порушення енергетичних правил і незаконне використання електроенергії. Це випадок є попередженням для всіх підприємців, що недотримання правил використання енергії може спричинити серйозні наслідки.

«Про совісті нема чого говорити, у людей, які малюють такі справи та такі вироки, питання моралі в житті виникає дуже рідко. Це ще один такий малий, але ганебний та показовий випадок, коли держава замість допомоги громадянам у виживанні навпаки працює для здирництва та знищення бізнесу» - поділився Бутусов.

Внаслідок скандалу в Одесі багато бізнесменів звернули увагу на необхідність дотримання енергетичних правил та обмежень. Тепер вони усвідомлюють, що незаконне використання електроенергії може призвести до штрафів та інших неприємностей.

Сам бізнесмен здивувався реакції городян:

«Мені стільки людей говорили "Спасибі", розповідали, який я молодець, як я допоміг їм не втратити роботу, як багато я зробив для них… Хоч би один прийшов та поклав 200 грн на штраф».

Нагадаємо, конфлікт стався через українську в супермаркеті: продавщицю в результаті звільнили.

Як повідомляла Politeka, штрафи за порушення мовного закону: як зараз карають за відмову спілкуватися українською.

Також Politeka писала, що суддям із пенсією понад 150 тисяч гривень хочуть урізати виплати, але українцям зарано радіти: деталі законопроекту.