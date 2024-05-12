ПриватБанк озвучив важливу інформацію для своїх клієнтів та тих, хто вперше починає оформлювати рахунок в банку.

Нещодавно "ПриватБанк", один з провідних банків України, виступив з оголошенням, яке стосується доставки банківських карток. Повідомлення включає інформацію не тільки про перевипуск існуючих карт, але й про випуск нових платіжних карт.

До кінця року "ПриватБанк" пропонує своїм клієнтам безкоштовну доставку карт за допомогою служби "Нова пошта". Ця послуга буде доступна не тільки в межах України, але й у понад десятку країн Європи.

Дмитро Мусієнко, член правління "ПриватБанк", повідомив, що безкоштовна доставка карток буде доступна як для перевипущених, так і для нових банківських карток, а також для нових цифрових карток, які клієнти можуть відкрити через мобільний додаток "Приват24".

Для замовлення перевипуску картки "ПриватБанк", яка має закінчений термін дії, достатньо лише кількох кліків. Клієнтам достатньо увійти до додатка "Приват24" та обрати опцію "Перевипуск картки" або "Доставку картки". Далі можна обрати доставку через службу "Нова пошта" по всій території України.

Картки "ПриватБанк" тепер можуть бути відправлені безкоштовно до численних європейських країн через службу доставки "Нова пошта". Серед країн, до яких здійснюється доставка, входять:

Чехія

Польща

Німеччина

Румунія

Молдова

Естонія

Латвія

Литва

Великобританія

Словаччина

Угорщина

Іспанія

Італія

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