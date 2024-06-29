За планом Трампа відбудеться «повне відділення» від Китаю, що також позначиться на економіці США.

Суть, на думку експертів міжнародної рейтингової агенції Moody's Analytics, полягає в тому, що політика Трампа спровокує рецесію до середини 2025 року.

Безробіття та інфляція підскочать. Нижня половина розподілу доходів у США постраждає найбільше.

Moody's засновував свій прогноз на давньому плані Трампа запровадити 10-процентне мито на весь імпорт та 60-процентне мито на товари з Китаю. Це досить дорого.

За даними Інституту міжнародної економіки Петерсона, середня сім'я в США платитиме на 1700 доларів більше на рік за вищих цін.

Два головних пункти консенсусу зараз США полягають у тому, що глобалізація токсична і що Америка перебуває у конкуренції з Китаєм із нульовою сумою. Почасти саме це заважає Байден повною мірою зайнятися планами торгової війни Трампа.

Раніше колишній президент виклав «політику всіх тарифів», згідно з якою імпортне мито повністю замінить прибутковий податок.

Економічні витрати повернення до фіскальної політики 19-го століття різко ляжуть на плечі робітників та їхніх сімей того типу людей, які все частіше переходять на бік Трампа.

До останнього плану Трампа слід додати повне відділення від Китаю, що також позначиться на економіці США.

Усе це призводить до підвищення вартості запозичень, стрімкого зростання інфляції та рішучого зрушення у бік деглобалізації.

Джерело: The Financial Times.

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