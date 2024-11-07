Інфляція, низький врожай та подорожчання електроенергії суттєво вплинули на вартість овочів та фруктів в Україні.

Через поганий врожай та аномально спекотне літо цього року овочевий ринок України стикається з дефіцитом багатьох коренеплодів.

Експерт Данила Майстренко вважає, що така ситуація призвела до росту цін на картоплю та цибулю, а також до суттєвого подорожчання огірків через обмежену пропозицію.

Інфляція, яка досягла 1,5% у вересні, є ще одним фактором, що тисне на ринок. За даними фахівців, загальний рівень цін в Україні зріс на 8,6% порівняно з минулим роком. Хоча, за словами економіста Олега Пендзина, вартості основних продуктів не зростуть різко через обмежену купівельну спроможність українців.

Попри те, що різкого дефіциту овочів та фруктів не очікується, через зменшення врожаю все ж знадобиться імпорт. Майстренко пояснює, що для задоволення попиту овочі завозитимуть з Польщі, Грузії, Азербайджану та інших країн. Така політика дозволить уникнути дефіциту, але не зможе запобігти подорожчанню.

"Ціни на овочі зростуть найбільше, порівняно з минулим роком, десь відсотків на 30", - додає Майстренко.

Додатковий тиск на ціни також створює зростання тарифів на електроенергію. Мережі та фермери змушені витрачати більше на генератори та обладнання для зберігання товару. Експерти пояснюють, що це теж закладається у вартість продуктів.

Підсумовуючи, експерти зазначають, що чим ближче до зими, тим вищими будуть цінники на овочі та фрукти.

Источник: УНІАН

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