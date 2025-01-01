Україна має працювати над отриманням економічних гарантій на довшу перспективу, оскільки у 2026 році може виникнути нестача фінансової допомоги.

Війна, розпочата Росією проти України, суттєво впливає на економічне становище країни.

Експерти прогнозують, що у 2025 році завдяки підтримці міжнародних партнерів фінансову ситуацію в Україні вдасться стабілізувати.

Не так давно стало відомо, що у Покровську було закрито шахту, що займалася видобутком вугілля. Це може призвести до зменшення обсягів виробництва важкої промисловості, зокрема металургійної.

Доктор економічних наук, голова Adventer Group Андрій Длігач зазначив, що Україна активно працює над створенням нової системи експорту, що дозволить країні зміцнити свої торгові позиції. Длігач підкреслив, що є перспективи того, що у 2025 році Україна зможе суттєво зміцнити свої позиції на міжнародних ринках.

За його словами, хоча Україна значною мірою залежить від експорту металу, навіть з урахуванням втрати шахти в Покровську, економіка країни залишається достатньо стабільною, завдяки підтримці партнерів, які фінансують дефіцит державного бюджету.

«У мене немає пересторог щодо 2025 року, проте є щодо 2026, адже у той період ми поки маємо обмаль гарантованої фінансової допомоги. Тому потрібно працювати над отриманням економічних гарантій на довшу перспективу», – підсумував Андрій Длігач.

До того ж, Європейський Союз має намір продовжувати всебічну підтримку України в 2025 році, зокрема надавати гуманітарну, економічну та військову допомогу. До кінця 2024 року Україна отримає 4,2 мільярда євро, а з наступного року ЄС планує щомісяця виділяти 1,5 мільярда євро, використовуючи заморожені російські активи.

Джерело: 24 Канал.

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