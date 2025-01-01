Украина должна работать над получением экономических гарантий на более длинную перспективу, поскольку в 2026 году может возникнуть нехватка финансовой помощи.

Война, начатая Россией против Украины, оказывает существенное влияние на экономическое положение страны.

Эксперты прогнозируют, что в 2025 году, благодаря поддержке международных партнеров, финансовую ситуацию в Украине удастся стабилизировать.

Не так давно стало известно, что в Покровске была закрыта шахта, занимавшаяся добычей угля. Это может привести к уменьшению объемов производства тяжелой промышленности, в частности, металлургической.

Доктор экономических наук, глава Adventer Group Андрей Длигач отметил, что Украина активно работает над созданием новой системы экспорта, что позволит стране укрепить свои торговые позиции. .

По его словам, хотя Украина в значительной степени зависит от экспорта металла, даже с учетом потери шахты в Покровске, экономика страны остается достаточно стабильной благодаря поддержке партнеров, финансирующих дефицит государственного бюджета.

«У меня нет опасений относительно 2025 года, однако есть относительно 2026, ведь в тот период у нас пока мало гарантированной финансовой помощи. Поэтому нужно работать над получением экономических гарантий на более длинную перспективу», – подытожил Андрей Длигач.

К тому же Европейский Союз намерен продолжать всестороннюю поддержку Украины в 2025 году, в частности, оказывать гуманитарную, экономическую и военную помощь. До конца 2024 года Украина получит 4,2 млрд евро, а со следующего года ЕС планирует ежемесячно выделять 1,5 млрд евро, используя замороженные российские активы.

Источник: 24 Канал.

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