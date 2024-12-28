За негативним сценарієм експертів МВФ, очікується скорочення реального ВВП із подальшим повільним відновленням і вищу та стійкішу інфляцію.

Сценарій передбачає, що війна триватиме до середини 2026 року, про це йдеться у Меморандумі з МВФ.

Загальний дефіцит зовнішнього фінансування в негативному сценарії становить $177, 2 млрд порівняно з $148 млрд у базовому сценарії.

Прогнози основних макроекономічних змінних відносно сценарію помітно гірші, ніж у базовому сценарії, і мають на увазі скорочення реального ВВП із подальшим повільним відновленням і вищу та стійкішу інфляцію.

Сценарій МВФ передбачає, що шок почнеться в першому кварталі 2025 року і матиме сильний вплив на настрої компаній і домогосподарств та на темпи повернення мігрантів, що спричинить подальші масштабні пошкодження енергетичної інфраструктури та вимкнення електроенергії, порівняно з базовим сценарієм.

Джерело: Меморандум з МВФ.

До речі, раніше повідомлялося, що війна в Україні, ймовірно, триватиме й у 2025 році, але вона може розгортатися за різними сценаріями.

Військові експерти та аналітики вважають за можливе новий контрнаступ ЗСУ, а також політичні події, які можуть вплинути на війну в Україні.

Так, наприклад, журналісти та експерти "The Times" прогнозують, що ЗСУ зможуть розпочати новий масштабний контрнаступ у 2025 році з новою технікою, яку отримають від партнерів.

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