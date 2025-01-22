Прогнозується, що пік зростання роздрібних цін в Україні припаде на перше півріччя 2025 року, де інфляція може досягнути 15%.

Окрім традиційних факторів, таких як посуха й здорожчання енергоносіїв, важливу роль відіграє також девальвація гривні, що впливає на формування цін у країні.

Минулого року прогнози Національного банку щодо інфляції не виправдалися. За підсумками 2024 року, індекс споживчих цін, згідно з даними Держстату, становив 12%, що значно перевищило прогнозовані показники НБУ. Прогнозовані рівні інфляції на 2024 рік були наступними: 8,6% – у січні; 8,2% – у квітні; 8,5% – у липні; 9,7% – у жовтні.

На 2025 рік НБУ спочатку прогнозував інфляцію на рівні 6,9%, але згодом коригував прогноз до 7%. Однак більшість аналітиків вважають цей прогноз занадто оптимістичним і очікують вищого рівня інфляції. Олександр Паращій з Concorde Capital припускає, що інфляція на кінець 2024 року може скласти 8,0–8,5%.

Аналітики також вказують на важливість валютного чинника для інфляції. Дмитро Чурін з Eavex Capital вважає, що інфляція у першому півріччі 2025 року може сягнути 15%, але потім знизиться. Основним ризиком для інфляції є здатність Нацбанку стримати курс гривні на рівні 46,50 грн/$ до кінця року.

Не всі експерти вірять у досягнення 7%-го рівня інфляції, який прогнозує НБУ. Віталій Ваврищук з ICU прогнозує, що інфляція до кінця 2025 року може знизитися до 7%, але до зимових та весняних місяців перевищить 10%.

Фахівці зазначають, що хоча НБУ відповідає за контролювання інфляції, йому не завжди вдається правильно оцінювати ключові фактори, які впливають на ціни. Це включає вплив менших урожаїв, зростання витрат на оплату праці та енергоносії, а також ефект від девальвації гривні.

Джерело: OBOZ.UA.

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